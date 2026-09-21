Gemeente Dongen stelt volgordelijst stroomprojecten op

Vanaf 1 oktober 2026 dient gemeente Dongen een volgordelijst in bij netbeheerder Enexis. Deze lijst bepaalt de prioriteit van projecten die eerder stroomcapaciteit willen aanvragen. De gemeente heeft projecten beoordeeld op basis van vastgestelde beleidsregels.

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Door de grote drukte op het elektriciteitsnet is er niet altijd meteen ruimte voor nieuwe stroomaansluitingen. Dit kan zorgen voor vertraging bij woningbouwprojecten of nieuwe onderwijshuisvesting. Gemeente Dongen maakt gebruik van een nieuwe regeling waardoor bepaalde projecten eerder aangemeld konden worden bij netbeheerder Enexis.

Op basis van objectieve criteria heeft de gemeente een concept-volgordelijst opgesteld. Deze lijst bepaalt welke projecten voorrang krijgen bij het aanvragen van stroomcapaciteit. De volgorde is vastgesteld volgens beleidsregels die eerder zijn gepubliceerd.

Geen garantie op aansluiting

Een plek op de volgordelijst betekent niet automatisch dat een project een stroomaansluiting krijgt. De beschikbaarheid van capaciteit blijft afhankelijk van het elektriciteitsnet van Enexis. De netbeheerder beslist uiteindelijk of en wanneer transportcapaciteit beschikbaar komt.

Vanaf 1 oktober 2026 wordt de volgordelijst officieel ingediend bij Enexis. Zodra er transportcapaciteit vrijkomt, komen projecten in aanmerking volgens de volgorde op de lijst.

Zienswijze mogelijk

Projectontwikkelaars die het niet eens zijn met hun positie op de concept-volgordelijst kunnen nog tot 25 september 2026 een zienswijze indienen bij de gemeente Dongen. Daarbij moeten zij de naam van het project en hun bezwaar duidelijk vermelden.

Het aanmelden van nieuwe projecten voor de huidige lijst is niet meer mogelijk. De gemeente verwacht dat er in de toekomst opnieuw mogelijkheden komen om stroomcapaciteit eerder aan te vragen, afhankelijk van landelijke richtlijnen.