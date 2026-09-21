Studenten Tilburg University vaker naar buitenland

Studenten van Tilburg University gaan weer vaker naar het buitenland voor een deel van hun studie. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. Tijdens de coronajaren reisden zij veel minder, maar het aantal buitenlandse studiereizen neemt nu weer toe. Toch blijft het niveau lager dan vóór de pandemie.

Gevonden voor jou

Bijna een kwart van de afgestudeerden in het hoger onderwijs heeft een deel van de studie in het buitenland gevolgd. Van de studenten die hun diploma behaalden in studiejaar 2024/2025, verbleef ruim 17 procent drie maanden of langer in het buitenland. Nog eens vijf procent ging voor een kortere periode, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de coronaperiode lag het aantal buitenlandse studiereizen een stuk lager. Zo ging slechts 11 procent van de afgestudeerden in studiejaar 2021/2022 voor drie maanden of langer naar het buitenland. Voor de pandemie lag dat percentage doorgaans hoger, rond de 24 procent. Hoewel het aantal studenten dat naar het buitenland gaat nu weer stijgt, is het niveau van vóór corona nog niet bereikt.

Meer dan alleen studeren

Van de studenten die naar het buitenland gingen, geeft 42 procent aan dat hun kennis over verschillende culturen is toegenomen. Ook zeggen zij dat de ervaring heeft bijgedragen aan hun zelfstandigheid en vakinhoudelijke kennis. Naast fysieke buitenlandse reizen doen sommige studenten een ‘virtuele buitenlandervaring’. Zij werken dan online samen met studenten van buitenlandse onderwijsinstellingen. Dit gebeurde bij 15 procent van de hbo-studenten en 7 procent van de wo-studenten.