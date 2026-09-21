Ravage na ongeluk met bus in Tilburg: railing van brug doorboort stadsbus

Een ongeluk met een stadsbus heeft maandagochtend voor een ravage gezorgd op een brug aan de Koolhovenlaan in Tilburg. De chauffeur van de bus verloor de macht over het stuur en ramde een railing. De railing doorboorde de bus en ging dwars door een passagiersstoel heen.

De bus vervoerde één passagier. Zowel de passagier als de chauffeur zijn op de plek van het ongeluk nagekeken door ambulancepersoneel. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Zowel de brug als de bus liepen veel schade op.

De Koolhovenlaan is afgesloten voor het verkeer. Politie, brandweer en ambulance zijn op de plek van het ongeluk. Het hek moet worden gerepareerd.

De precies oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De politie gaat onder meer de camerabeelden in de bus bekijken.