Natuurbegraafplaats Schoorsveld viert jubileum met speciale dag

De natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze heeft haar tienjarig bestaan gevierd met een Jubileumdag. Bezoekers genoten van muziek, exposities en activiteiten, ondanks de regen. Ook was er aandacht voor de rol die Schoorsveld speelt in de gemeente Heeze-Leende.

Gevonden voor jou

De Jubileumdag op Schoorsveld trok veel bezoekers, ondanks het natte weer. Bij binnenkomst kregen zij een speciaal geschreven gedicht van dichteres Merel Morre. Kinderen versierden kleurrijke takken en een foto-expositie van natuurbeheerder Guus van Huis ter Heide was te bewonderen op het terras. Voor minder mobiele bezoekers reed een boskar door het natuurgebied.

Rond het middaguur trad zangeres Joanne Bird op met haar folkmuziek. Fred Guitjens en Ton Soons deelden later verhalen over het verleden van Heeze, van molens tot kastelen. Sneldichteres Linda Blij verraste bezoekers met persoonlijke gedichten, geschreven op haar typemachine.

Verbondenheid en natuur

Volgens oprichter Roy van Boekel - Gosens draait het jubileum om meer dan alleen een mijlpaal. De afgelopen tien jaar groeide Schoorsveld uit tot een plek waar verdriet en troost samengaan met de rust van de natuur. Het is een plek geworden waar nabestaanden herdenken, wandelen en stil kunnen staan bij herinneringen.

Burgemeester Heldens sprak over de betekenis van Schoorsveld voor Heeze-Leende. Naast een natuurbegraafplaats is het een plek waar mensen elkaar vinden en zich verbonden voelen met de omgeving.

Audiotour voor bezoekers

Wie de Jubileumdag heeft gemist, kan het hele jaar door een speciale audiotour volgen. De tour, gemaakt ter ere van het tienjarig bestaan, is beschikbaar op de parkeerplaats, bij het informatiebord en in het informatiecentrum van Schoorsveld.

Natuurbegraafplaats Schoorsveld ligt aan de Somerenseweg in Heeze en biedt sinds 2016 eeuwigdurende grafrust in een beschermd natuurgebied. Het maakt deel uit van Natuurbegraven Nederland, dat natuurbegraafplaatsen beheert door heel Nederland.