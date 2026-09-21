Vader Jairon (14) schuldig aan moord, 20 jaar cel geëist

Twintig jaar cel. Dat eist de aanklager tegen de vader van Jairon (14) uit Tilburg. Rennlhij M. (47) werd vrijdag door het hof van assisen in Antwerpen schuldig bevonden aan moord, omdat hij zijn ernstig zieke zoon geen medische hulp gaf. Vier andere bewoners van het huis zijn ook schuldig bevonden, tegen hen is drie jaar cel geëist.

Jairon woonde met zijn vader en twee broers in een huis in het Belgische Turnhout. Hij ging naar school in Tilburg, meldt Omroep Tilburg. In de weken voor zijn dood werd de jongen steeds zieker en zwakker.

Toch schakelden de volwassenen in het huis geen dokter of andere medische hulp in. Ze gaven hem vloeibare voeding en een pijnstiller, in de hoop dat hij vanzelf beter zou worden. Jairon overleed in de nacht van 3 op 4 januari 2022. Ook daarna waarschuwde niemand een arts.

Al langere tijd geen contact

De bewoners verklaarden later dat ze geloofden dat God de jongen weer tot leven kon brengen. Zijn moeder wist niet dat haar zoon was overleden. Ze had al langere tijd geen contact met Jairon en maakte zich grote zorgen. Uiteindelijk stapte ze naar de politie.

Agenten gingen op 25 februari het huis binnen en vonden Jairon dood in een slaapkamer. Hij lag dan al bijna twee maanden in bed.