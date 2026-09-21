Vader Jairon (14) schuldig aan moord, 20 jaar cel geëist
Twintig jaar cel. Dat eist de aanklager tegen de vader van Jairon (14) uit Tilburg. Rennlhij M. (47) werd vrijdag door het hof van assisen in Antwerpen schuldig bevonden aan moord, omdat hij zijn ernstig zieke zoon geen medische hulp gaf. Vier andere bewoners van het huis zijn ook schuldig bevonden, tegen hen is drie jaar cel geëist.
Jairon woonde met zijn vader en twee broers in een huis in het Belgische Turnhout. Hij ging naar school in Tilburg, meldt Omroep Tilburg. In de weken voor zijn dood werd de jongen steeds zieker en zwakker.
Toch schakelden de volwassenen in het huis geen dokter of andere medische hulp in. Ze gaven hem vloeibare voeding en een pijnstiller, in de hoop dat hij vanzelf beter zou worden. Jairon overleed in de nacht van 3 op 4 januari 2022. Ook daarna waarschuwde niemand een arts.
Al langere tijd geen contact
De bewoners verklaarden later dat ze geloofden dat God de jongen weer tot leven kon brengen. Zijn moeder wist niet dat haar zoon was overleden. Ze had al langere tijd geen contact met Jairon en maakte zich grote zorgen. Uiteindelijk stapte ze naar de politie.
Agenten gingen op 25 februari het huis binnen en vonden Jairon dood in een slaapkamer. Hij lag dan al bijna twee maanden in bed.
Schuldig aan moord
Vrijdag bepaalde de jury dat de vader schuldig is aan moord. Medische hulp had enkele uren voor Jairons dood mogelijk nog zijn leven kunnen redden, meldt VRT Nieuws. Zijn vader koos er bewust voor die hulp niet in te schakelen en bleef vertrouwen op God. Volgens de jury accepteerde hij daarmee dat zijn zoon kon overlijden.
Vier andere bewoners zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel en verzorging. Volgens de jury veroorzaakte hun handelen niet de dood van Jairon. Een zesde verdachte werd vrijgesproken.
Ketamine gevonden
Wat Jairons precieze doodsoorzaak was, kon niet meer worden vastgesteld: zijn lichaam was te ver ontbonden. In zijn haar werd wel ketamine gevonden, een verdovingsmiddel.
Hoe hij dat middel binnenkreeg, werd tijdens het onderzoek niet duidelijk.
Celstraf geëist
Maandag ging het in de rechtbank over de straffen. De aanklager eist twintig jaar cel tegen de vader. Op moord staat maximaal levenslang, maar het Openbaar Ministerie vindt twintig jaar in deze zaak passend. De advocaten van de vader vragen om vijf jaar cel.
Tegen de vier andere veroordeelden is drie jaar cel geëist, de maximale straf voor het onthouden van voedsel en verzorging. De jury beslist welke straffen uiteindelijk worden opgelegd en is daar nog over in beraad.
Later maandag wordt duidelijk welke straffen de vader en de vier andere veroordeelden daadwerkelijk krijgen.