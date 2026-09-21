Willem II verduurzaamt lichtmasten met LED-verlichting

Willem II vervangt de verlichting van het Koning Willem II stadion door energiezuinige LED-lampen. De iconische lichtmasten blijven behouden, maar krijgen een flinke update. De werkzaamheden vinden plaats tijdens de interlandperiode. De nieuwe lampen voldoen aan internationale eisen.

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De vier lichtmasten van het Koning Willem II stadion zijn al jarenlang een herkenbaar onderdeel van het Tilburgse stadion. Hoewel het uiterlijk van de masten hetzelfde blijft, worden de bestaande ronde lampen bovenin vervangen door rechthoekige LED-lampen. Elke mast krijgt straks 13 lampen, waar dat er nu nog 42 zijn. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de traditionele uitstraling van de masten, zodat het karakter van het stadion behouden blijft.

Duurzaam en kostenbesparend

De overstap naar LED-verlichting levert een aanzienlijke energiebesparing op. Dit past binnen de verduurzamingsplannen van Willem II. Daarnaast zorgt de nieuwe installatie ervoor dat de onderhoudskosten beter beheersbaar worden. Met deze investering kiest de Tilburgse club voor een toekomstbestendige oplossing.

Naast duurzaamheid biedt de LED-technologie ook mogelijkheden voor nieuwe stadionbelevingen. Zo kan de verlichting in de toekomst worden ingezet om sfeer en interactie tijdens wedstrijden te versterken.

Onderdeel van Visie 2030

De vernieuwing van de lichtmasten maakt deel uit van Visie 2030, waarin Willem II inzet op de verdere ontwikkeling van de club en het stadion. Het vernieuwen van de verlichting is een belangrijke stap om het stadion klaar te maken voor de toekomst.

De oude lampen krijgen bovendien een tweede leven. Binnenkort worden ze te koop aangeboden via de fan- en webshop van Willem II. Fans kunnen zo een uniek aandenken aan het stadion bemachtigen.

De nieuwe LED-installatie wordt voor het eerst gebruikt tijdens de vrouweninterland op dinsdag 13 oktober. De eerste thuiswedstrijd van Willem II met de vernieuwde verlichting is tegen SC Cambuur op zaterdag 24 oktober.