Verbouwde Spectrum in Schijndel feestelijk heropend

Het vernieuwde Spectrum in Schijndel opent begin oktober feestelijk opnieuw zijn deuren. Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober is er een speciaal programma met voorstellingen en activiteiten voor jong en oud. Na zes maanden verbouwen is het gebouw volledig vernieuwd en klaar voor gebruik.

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Het Spectrum in Schijndel heeft een grote metamorfose ondergaan en opent binnenkort opnieuw zijn deuren voor het publiek. Het heropeningsweekend staat gepland van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober en biedt een uitgebreid programma. Inwoners kunnen drie dagen lang genieten van theater, films, workshops en culturele activiteiten.

De gemeente Meierijstad heeft samen met diverse partners zoals Theater aan de Noordkade, Blauwe Kei en Documentairefestival Beholders een breed aanbod samengesteld. Ook organisaties die in het gebouw gevestigd zijn, waaronder Sociaal Werk Meierijstad, KEG en Phoenix Cultuur, presenteren zich tijdens het openingsweekend.

Feestelijke opening

Op zaterdag 3 oktober wordt het vernieuwde gebouw officieel geopend door wethouder Rik Compagne. Hij benadrukt dat het Spectrum nu veel meer een 'huiskamer' is geworden voor de gemeente. Het gebouw is duurzaam ingericht en biedt ruimte voor ontspanning, werk en studie, met een rijk cultureel aanbod.

Manager Petra Levert geeft aan dat de verbouwing zes maanden heeft geduurd, waarbij er flink gehakt, getimmerd en geboord is. Ze is trots op het resultaat en meldt dat de agenda tot het einde van het jaar al bijna vol zit. Het vernieuwde Spectrum moet een warme en toekomstbestendige plek worden waar iedereen zich welkom voelt.

Wat is er te doen?

Het programma van het openingsweekend biedt voor ieder wat wils. Vrijdagavond zijn er theatervoorstellingen en danslessen. Zaterdag staan er films, workshops en een tentoonstelling op de planning, terwijl zondag in het teken staat van kinderactiviteiten zoals animatieworkshops en kindervoorstellingen.