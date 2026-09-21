Festival NOVA brengt duurzaamheid naar Oisterwijk

Op zondag 4 oktober wordt De Lind in Oisterwijk het decor van Festival NOVA. Van twaalf tot vijf uur 's middags draait alles om duurzaamheid, met lokale initiatieven en activiteiten. Het gratis evenement wil laten zien dat duurzaam leven niet ingewikkeld hoeft te zijn. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen en meedoen aan bijvoorbeeld een kledingswap.

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De Lind in Oisterwijk wordt op zondag 4 oktober omgetoverd tot een festivalterrein vol duurzame ideeën en ontmoetingen. Festival NOVA brengt ondernemers, inwoners en organisaties samen om te laten zien wat er lokaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Het evenement is gratis toegankelijk en richt zich op zowel ervaren milieubewuste mensen als nieuwsgierige bezoekers.

Een van de hoogtepunten van het festival is de kledingswap die wordt georganiseerd door Clothing Loop. Hier kunnen bezoekers kleding ruilen en een nieuwe outfit samenstellen zonder iets nieuws te kopen. Kleding die na afloop overblijft, wordt geschonken aan Sociaal Huis Oisterwijk, zodat ook deze kleding een tweede leven krijgt.

Naast informatie draait Festival NOVA vooral om beleven en samen in actie komen. Het evenement laat zien hoe kleine lokale stappen een groot verschil kunnen maken. Bezoekers kunnen kennismaken met duurzame ondernemers en organisaties uit Oisterwijk en omgeving.

Het festival vindt plaats van twaalf tot vijf uur 's middags op De Lind in Oisterwijk. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de activiteiten en duurzame inspiratie op te doen.