Willy en René willen keeperswissel: 'Olij moet de kans krijgen, klaar uit!'

Als het aan Willy en René van de Kerkhof ligt, krijgt reservekeeper Nick Olij snel zijn kans onder de lat bij PSV. De Helmondse broers zijn namelijk voorlopig wel klaar met eerste keeper Matej Kovar die in de verloren wedstrijd tegen FC Twente weer drie keer moest 'vissen'. "In zeven wedstrijden heeft hij al tien van die knikkers om zijn oren gekregen", moppert René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Willy rekent Kovar vooral de tweede goal van FC Twente aan. "Als hij gewoon doorloopt, denk ik dat hij die bal gewoon heeft. Maar hij loopt terug', zucht hij. "Zo gaat het 't hele seizoen al. Hij is gewoon niet in vorm." Ook over de derde goal wond Willy zich stevig op. "Het is een corner voor ons maar een speler van Twente loopt zeventig meter van goal naar goal zonder dat er iets gebeurt!" Over de vraag of zo'n speler in Willy's tijd plat was gegaan, hoeft hij niet lang na te denken. "Plat? Onder het gras!"

Ook René begrijpt er niets van dat er totaal niet werd ingegrepen bij die derde goal. "Pak hem bij de kladden, ga rollebollend door het gras en dan pak je desnoods een gele kaart. Nou wordt het 3-2." René ziet dat het vaker aan felheid ontbreekt. "Ik mis winnaarsmentaliteit om die bal te willen hebben. Vooral bij Dest." Willy is het ook hier met zijn broer eens: "Het is prachtig als je alles voetballend kunt oplossen, maar soms moet je terugvallen op puur verdedigen."

Als de broers moeten zeggen wie bij PSV die winnaarsmentaliteit wél heeft dan zijn ze snel klaar. "Dat zijn er vier: Mauro Junior, Til, Van Bommel en Perišić." Aanvoerder Mauro Junior ontving onlangs een uitnodiging voor het Braziliaanse elftal. "Dat is een gemiste kans voor het Nederlands Elftal", vindt Willy. "Hij heeft jaren aangegeven dat hij wel voor Oranje wilde spelen en nu is het te laat."

Een speler die wél actief was voor Oranje was Wout Weghorst. René staat bepaald niet bekend als fan van de Twente-spits. "Maar ere wie ere toekomt, hij bleef sleuren en trekken en speelde een goede wedstrijd. Alleen dat gedoe achteraf met het publiek, met dat opzwepen en zo... Misschien dat hij door dat soort dingen niet voor Oranje is geselecteerd."

Bij die selectie zitten nu wel drie PSV'ers. "Voor het eerst sinds lange tijd", zegt Willy opgetogen. "Dat komt ook doordat je met Geertruida een international hebt gehaald."

In de podcast kijken de broers vooruit op de eerste interlands die Oranje onder de nieuwe bondscoach gaat spelen. Ook vertellen ze over de goals die zij zelf tegen die Manschaft maakten. Vooral die van Willy in 1980 is bijna iedereen weer vergeten. "Dat was een pegel. Zelfs Coen Dillen had 'm niet zo hard geschoten. Maar ja, we verloren toen wel met 3-2."