Donato (21) is de snelste supper van Europa: 'Titel is heel speciaal'

Donato Freens (21) is gek op suppen. Zo gek zelfs, dat hij zijn leven rond de sport heeft ingericht. Met succes: afgelopen week pakte hij zijn eerste Europese titel. Tijd om thuis in Sint Willebrord te genieten is er niet, want hij bereidt zich in het buitenland voor op het WK volgende maand.

Veel mensen hebben weleens kennisgemaakt met recreatief suppen, maar voor Donato Freens is het een levenswijze. Hij leerde de sport kennen in Qatar, waar hij tien jaar woonde. Terug in Nederland ging hij ermee door en ieder jaar ontwikkelde hij zich verder. Nationaal pakte Freens al vijftien titels, maar dit seizoen sloeg de prof ook toe met een Europese titel. “De European SUP League bestaat uit zes races en daarvan was ik de snelste”, legt Freens uit. Op het onderdeel sprint werd hij derde, de technische race - een kilometer suppen waar de deelnemers zo’n vijf minuten over doen - won hij. En ook de lange afstand, een inspanning van een uur, was een kolfje naar zijn hand. "Ik heb me bewust niet gespecialiseerd op een discipline, het versterkt elkaar", legt hij uit.

Voor zijn sport verblijft Freens een groot deel van het jaar in het buitenland. Voor wedstrijden, maar ook voor trainingen. Zijn hele leven draait om suppen. "Daarin ben ik zeker niet de enige", weet hij. "Het niveau is de laatste jaren enorm gestegen. We trainen meerdere keren per dag, werken met coaches en zijn continu bezig met kracht, conditie, techniek, herstel en wedstrijdanalyses. Om de wereldtop te halen, wordt zoveel gevraagd. Deze Europese titel is daarom heel speciaal."

Donato Freens is de snelste supper van Europa (foto: European SUP League).



Het klinkt als een droomleven, je passie uitvoeren op prachtige plekken. Dat is het ook, maar het kan volgens Freens mentaal ook zwaar zijn. “Het is heel makkelijk om van je sport te houden als je wint. Maar hou je ook van je sport als het minder goed gaat? Die mindere momenten zijn er geweest: het maakte me verdrietig. Ik ben een mens en kan niet altijd in piekvorm zijn. Ik doe alles voor mijn sport en verliezen is daar een onderdeel van.”

"Het praten met mensen om me heen helpt."

Als het even tegenzit, zoekt hij contact met zijn ouders. “Het praten met mensen om me heen helpt. Ik schrijf ook dingen op die beter moeten of ik kijk wedstrijden terug voor verbeterpunten”, gaat Freens verder. “In het verleden had ik weleens te veel last van spanning. Door mijn ervaring weet ik nu hoe ik daar beter mee om moet gaan. Wat er ook gebeurt, suppen is mijn passie. De sport heeft me zoveel gebracht, het is iets wat ik blijf doen.” Om te beginnen op het WK in Italië, vanaf 14 oktober. Want dat is nu zijn volgende doel.

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