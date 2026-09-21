Navigatie overslaan
Ontdek

Kat zit vast op dak in Sint Willebrord, brandweer komt helpen

Kat zit vast op het dak in Sint Willebrord (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Kat zit vast op het dak in Sint Willebrord (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Een kat zat maandagmiddag vast op het dak van een huis aan de Leliestraat in Sint Willebrord. Het dier durfde niet meer naar beneden te komen. Daarom rukte de brandweer uit.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een brandweerman ging met de hoogwerker omhoog om de kat te bereiken. Maar toen hij dichterbij kwam, liep het dier snel weg. Daarna klom de kat via verschillende dakdelen steeds verder naar beneden.

Of de kat uiteindelijk gevangen is, is niet bekend.

  • Kat zit vast op het dak in Sint Willebrord (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
    Kat zit vast op het dak in Sint Willebrord (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
  • Kat zit vast op het dak in Sint Willebrord (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.