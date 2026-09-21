Kat zit vast op dak in Sint Willebrord, brandweer komt helpen

Een kat zat maandagmiddag vast op het dak van een huis aan de Leliestraat in Sint Willebrord. Het dier durfde niet meer naar beneden te komen. Daarom rukte de brandweer uit.

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Een brandweerman ging met de hoogwerker omhoog om de kat te bereiken. Maar toen hij dichterbij kwam, liep het dier snel weg. Daarna klom de kat via verschillende dakdelen steeds verder naar beneden. Of de kat uiteindelijk gevangen is, is niet bekend.