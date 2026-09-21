Live rockavond met twee bands in Someren-Eind

Op 24 oktober vindt de eerste editie van KomOkUs Live plaats in Someren-Eind. Tijdens deze avond treden twee live bands op, White Stallions en Cold Fusion. De zaal van O.J.C. KomOkUs opent om acht uur ’s avonds.

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KomOkUs Live is een nieuwe bandavond voor liefhebbers van live muziek. De eerste editie wordt gehouden in O.J.C. KomOkUs in Someren-Eind en belooft een energieke avond vol rockmuziek.

White Stallions brengt klassiekers uit de jaren zestig en zeventig ten gehore. Deze band richt zich op muziek uit een tijd waarin, volgens velen, 'nog écht muziek werd gemaakt'. Cold Fusion, een tribute-band, speelt bekende rockhits met een eigen draai.

Details over het evenement

De avond vindt plaats op dinsdag 24 oktober. De zaal van O.J.C. KomOkUs, gelegen aan Nieuwendijk 36, opent om acht uur ’s avonds. Bezoekers kunnen genieten van twee bands op één podium, met een programma vol live rockmuziek.

KomOkUs Live wil een laagdrempelige sfeer creëren en muziekliefhebbers samenbrengen. De initiatiefnemers hopen hiermee een nieuwe traditie in Someren-Eind te starten.