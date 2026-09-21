Oud-zwemcoach Jacco Verhaeren vertrekt bij wielerploeg Visma-Lease a Bike

Jacco Verhaeren uit Rijsbergen vertrekt na één jaar als sportief directeur bij wielerploeg Visma-Lease a Bike. Verhaeren heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij vertrekt per 31 december 2026.

Verhaeren (57) zegt dat hij de afgelopen maanden de tijd heeft genomen om na te denken over zijn rol binnen de ploeg en de ontwikkeling van het wielerteam. "Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat dit team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft om de volgende stappen te ondernemen", zegt hij in een persbericht van de wielerploeg .

De voormalig zwemcoach zegt dankbaar te zijn voor de kans die hij bij het topteam heeft gekregen. De ploeg heeft onder meer toprenners als Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Marianne Vos onder contract. "De kennis en ervaring die ik hier heb opgedaan, neem ik mee naar de uitdagingen die voor me liggen."

Teambaas Richard Plugge noemt Verhaeren een "topcoach" die heeft bewezen goed te kunnen schakelen met renners en coaches. "Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie naar en ontwikkeling van ons sportmanagement. We zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage en zullen de komende maanden samen zorgen voor een goede overdracht."

Zwemcoach

Verhaeren trad een jaar geleden aan als opvolger van Merijn Zeeman, die naar voetbalclub AZ vertrok. Hij was sinds 2023 al in een andere rol betrokken bij de wielerploeg. Bij zijn aanstelling in 2023 sprak Verhaeren nog de verwachting uit dat de samenwerking langer zou duren. "We zijn met elkaar in zee gegaan met het oog op de mogelijkheid om dit in de toekomst een vervolg te geven. Dat lijkt me logisch. Als je geen wederzijdse belangstelling hebt, moet je hier niet aan beginnen."

Verhaeren maakte eerder naam als zwemcoach. Hij begeleidde onder anderen Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband en Ranomi Kromowidjojo naar een olympische gouden medaille. Eerder was hij bondscoach van Australië en werkte hij voor de Franse en Duitse zwemploeg.