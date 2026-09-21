Maashorst zet camera's in tegen overlast Bevrijdingspark

De gemeente Maashorst neemt extra maatregelen tegen overlast in het Bevrijdingspark. Door klachten van inwoners en meldingen van politie en handhaving worden onder meer tijdelijk camera’s geplaatst. Het doel is om rust en veiligheid in het park te herstellen. Ook wordt het toezicht en de verlichting verbeterd.

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Het Bevrijdingspark in de gemeente Maashorst kampt sinds juni met terugkerende overlast. Bewoners en bezoekers hebben bijna 140 meldingen gedaan van situaties waarin zij zich onveilig voelden, vooral door groepen jongeren. Politie en boa’s bevestigen dat de problemen structureel zijn en extra inzet noodzakelijk is.

Een van de maatregelen is tijdelijk cameratoezicht. De camera’s blijven minimaal één maand actief en worden geëvalueerd. Beelden kunnen live bekeken worden en bij incidenten worden teruggekeken. Dit moet politie en handhaving helpen sneller op te treden. Strikte privacyregels gelden hierbij: de camera’s richten zich alleen op openbare ruimtes en bewaken de orde en veiligheid.

Meer toezicht en verlichting

Naast het cameratoezicht wordt het Bevrijdingspark beter verlicht en komt er extra toezicht. Boa’s en jongerenwerkers zetten zich in om met jongeren in gesprek te gaan en overlast te voorkomen. De gemeente benadrukt dat de aanpak gericht is op gedrag en niet op jongeren als groep.

De komende weken blijven gemeente, politie en andere partners de situatie nauwlettend volgen. Het uiteindelijke doel is om het Bevrijdingspark weer een prettige en veilige plek te maken voor iedereen: bewoners, bezoekers én jongeren.