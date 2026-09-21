De gemeente Geertruidenberg waarschuwt voor wortelopdruk. Boomwortels kunnen bestrating omhoogduwen, wat hinder veroorzaakt voor voetgangers en fietsers. De wortels groeien vooral nu naar water en voedingsstoffen. De gemeente bekijkt per locatie wat eraan gedaan kan worden.

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Wortelopdruk ontstaat doordat boomwortels onder bestrating terechtkomen. Ze groeien in hun zoektocht naar water, lucht en voedingsstoffen en kunnen daardoor tegels, stenen of asfalt omhoogduwen. Dit leidt tot ongelijke bestrating, wat gevaarlijk kan zijn voor voetgangers en fietsers.

Bij het gebruik van voet- en fietspaden vraagt de gemeente inwoners om voorzichtig te zijn. Ongelijke bestrating kan voor onverwachte situaties zorgen. Het advies is om snelheid aan te passen of eventueel een alternatieve route te kiezen.

Herstel is vaak tijdelijk

Het oplossen van wortelopdruk is een uitdaging, omdat de wortels van bomen essentieel zijn voor hun stabiliteit en levensduur. Vooral bij bomen die dicht bij verharding staan, is de kans op wortelopdruk groot. Reparaties aan de bestrating bieden vaak slechts tijdelijk resultaat. De gemeente beoordeelt per locatie welke oplossingen mogelijk en verantwoord zijn.