Cursus voor mantelzorgers in Deurne

In Deurne wordt een gratis cursus georganiseerd voor mantelzorgers. Tijdens vier bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen en krijgen ze praktische tips voor hun rol als mantelzorger.

Gevonden voor jou

De cursus 'Mantelzorg: wat betekent dat voor jou!?' biedt mantelzorgers meer inzicht in de impact van hun zorgtaken op zichzelf en hun omgeving. Het programma richt zich op het omgaan met veranderingen in relaties en het behouden van een gezonde balans. Ook komen praktische hulp en tips aan bod.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten op donderdagavonden. De eerste bijeenkomst is op donderdag 15 oktober, gevolgd door sessies op 29 oktober, 19 november en 3 december. Elke bijeenkomst duurt van zeven tot negen uur 's avonds.

Locatie en deelname

De cursus vindt plaats in het Huis voor de samenleving aan de Markt 1 in Deurne. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan tot 28 september.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mantelzorgers, hun partners en andere geïnteresseerden. Het initiatief helpt deelnemers om beter voorbereid en gezonder hun zorgtaken te vervullen.