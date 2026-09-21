Cursus omgaan met dementie in Deurne

Mantelzorgers in Deurne kunnen gratis deelnemen aan een cursus over omgaan met dementie. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en start dinsdag 13 oktober in het Huis voor de samenleving.

Gevonden voor jou

De cursus biedt praktische tips en inzichten voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. Naast geheugenproblemen kunnen veranderingen in gedrag, emoties en communicatie de zorg soms moeilijk maken. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je hiermee om kunt gaan.

De cursus is niet alleen bedoeld voor mantelzorgers, maar ook voor partners en andere geïnteresseerden. Er is volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Iedere bijeenkomst duurt twee uur, van zeven uur tot negen uur 's avonds.

Vier bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 13 oktober, dinsdag 27 oktober, dinsdag 10 november en dinsdag 8 december. De locatie is het Huis voor de samenleving aan de Markt 1 in Deurne. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober. Voor meer informatie over de cursus kun je terecht bij de organisatie LEV Deurne.