Controle hondenbelasting in Deurne vanaf 28 september

Vanaf maandag 28 september starten controleurs in Deurne met het controleren van hondenbelasting. Zij bezoeken adressen om na te gaan of het juiste aantal honden is geregistreerd.

Gevonden voor jou

De hondenbelasting in Deurne wordt geregeld door Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). De controleurs, die werken voor het bedrijf Legitiem BV, gaan de komende maanden op pad. Zij kunnen zich legitimeren met een officieel identiteitspasje van hun organisatie.

Als er niemand thuis is, laat de controleur een informatiebrief achter. Hierin staat hoe je een hond kunt registreren, mocht deze nog niet zijn aangemeld. Ook als je hond al geregistreerd staat, kan een controleur aanbellen om gegevens te controleren.