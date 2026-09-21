Jongeren denken mee over toekomst Deurne

Leerlingen van 5 vwo van het Peellandcollege gaan meedenken over de toekomst van Deurne. In het project "Peelland-Deurne 2050: Jongeren aan Zet" werken zij onderwerpen uit de Omgevingsvisie Deurne 2050 uit. De gemeente ondersteunt hen hierbij en waardeert hun frisse ideeën. Het project is officieel gestart tijdens de kick-off op 15 september.

Gevonden voor jou

Met het project krijgen jongeren de kans om hun ideeën en zorgen over de toekomst van Deurne te delen. Ook leren zij hoe besluiten binnen de gemeente tot stand komen. Voor de gemeente zijn hun inzichten waardevol bij het verder uitwerken van plannen.

Complexe vraagstukken zoals wonen, duurzaamheid en mobiliteit staan centraal. Omdat jongeren de gevolgen van deze keuzes het langst ervaren, vindt de Gemeente Deurne hun betrokkenheid essentieel. Door onderwijs en praktijk te verbinden, krijgen leerlingen een stem in de ontwikkeling van hun eigen omgeving.

Onderwijs en wetenschap

Gedurende het schooljaar werken de leerlingen aan onderzoeksopzetten en analyseren zij maatschappelijke vraagstukken. Hierbij krijgen zij begeleiding van gemeentemedewerkers en studenten van Wageningen pre-University. Ook verzorgt een onderzoeker van Wageningen University & Research een lezing over relevante thema’s.

De samenwerking brengt drie werelden samen: het onderwijs via het Peellandcollege, de overheid via de Gemeente Deurne en de wetenschap via Wageningen University & Research. Dit helpt jongeren om inzicht te krijgen in hoe beleid wordt gemaakt en hoe zij invloed kunnen uitoefenen.

Activiteitenweek en presentatie

De officiële start van het project vindt plaats tijdens de activiteitenweek op 12 oktober. Hier wordt een programma aangeboden met workshops en een lezing door een wetenschappelijk medewerker. In januari presenteren de leerlingen hun onderzoeksresultaten in het Huis van de Samenleving in Deurne aan vertegenwoordigers van de gemeente en andere betrokkenen.