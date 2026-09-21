Eindhovenaar (21) gepakt met meer dan 300 lachgasflessen in bestelbus

Een 21-jarige man uit Eindhoven is maandag opgepakt bij de grens met België, hij reed rond met een enorme hoeveelheid lachgas in zijn auto. Toen de marechaussee de bestelbus van de man controleerde, vonden ze maar liefst 324 lachgasflessen.

De man passeerde vanuit België de grens en reed over de A2 bij Eijsden, in Limburg, toen hij werd opgemerkt door de marechaussee. Zij zagen dat de vering van zijn bus zwaar was ingedrukt, wat erop wees dat de bestelbus zwaar beladen was.

Bij een tankstation langs de A2 gaven ze de bestuurder een volgteken en werd de bus aan de kant gezet voor een controle. In de laadruimte trof de marechaussee twee pallets aan met in totaal 324 lachgasflessen.

De 21-jarige bestuurder uit Eindhoven is aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet.