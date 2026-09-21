Man gebroken neus geslagen op Roze Maandag, daders zochten hele tijd ruzie

Roze Maandag liep voor een man afgelopen juli niet goed af in Tilburg. In de uitloop van het feest werd het slachtoffer 's nachts vanuit het niets aangevallen door twee mannen. Een gebroken neus en meerdere kneuzingen waren het resultaat. De politie brengt de daders nu nog onherkenbaar in beeld.

In Bureau Brabant toont de politie maandag beelden van de nacht na Roze Maandag. Vanaf de Schouwburgring loopt het slachtoffer richting de Zomerstraat. Hij passeert twee mannen die hem aanspreken.

Het slachtoffer spreekt geen Nederlands en heeft geen idee wat er tegen hem gezegd wordt. Maar al snel worden de bedoelingen van de twee mannen duidelijk. Een van hen begint te filmen en als het slachtoffer wil weglopen, wordt hij in zijn rug geduwd en valt hij op de grond.

Gebroken neus en kneuzingen

Liggend op de grond wordt hij ook nog in zijn gezicht getrapt. Na ingrijpen van een getuige vertrekken de mannen. De eindafrekening voor het slachtoffer: een gebroken neus en meerdere kneuzingen.