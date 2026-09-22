Reinhard tovert Tilburg met AI terug naar een eeuw geleden

Altijd al nieuwsgierig geweest naar hoe Tilburg er honderd jaar geleden uitzag? Met oude foto's op zijn telefoon speurt de Belg Reinhard de Jonge door de stad, op zoek naar de plekken waar ze destijds zijn genomen. Met behulp van AI laat hij de historische beelden tot leven komen en neemt hij zijn volgers mee terug in de tijd.

Reinhard heeft van jongs af aan een fascinatie voor geschiedenis. Als kleine jongen maakte hij kleine tempeltjes van blokken en die maakte hij dan kapot zodat ze eruitzagen als ruïnes. Die liefde voor geschiedenis is er nog steeds en wil hij delen met anderen. Op Instagram en TikTok plaatst hij onder de naam Travelreinhard video's waarin historische foto's tot leven komen. Met behulp van AI zet hij stilstaande beelden om in bewegende scènes, waardoor het lijkt alsof je even terug in de tijd stapt. Kerken herrijzen uit hun as, verdwenen gebouwen keren terug op hun oorspronkelijke plek. Hij maakte al video’s van Breda, Rotterdam, Antwerpen, Brussel, Oostende en Gent. Werkt verslavend

Als Reinhard door het centrum van Tilburg loopt, zie je hem continu om zich heen kijken. Hij kijkt naar de huizen, bomen, kantoren en kerken. Op zijn telefoon heeft hij verschillende oude foto's van de stad verzameld, zoals van de Sint-Dionysiuskerk.

Na een paar minuten lopen staat hij voor de kerk. “Die zoektocht. Het is bijna verslavend om naar een stad te komen en te zoeken naar waar en hoe een plaats is veranderd.” Daar gaat ook de meeste tijd in zitten. Voordat de Vlaming afreist naar een stad, doet hij veel onderzoek naar de locaties. Via stadsarchieven, online databases en Facebookgroepen speurt hij naar oude foto's. Daarna reist hij naar de stad om de locaties terug te vinden. “Het is snuisteren door het verleden." Daarnaast geef hij ook nog les in tekenen.

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Tijdreizen

Voor de Sint-Dionysiuskerk heeft hij een oude foto als uitgangspunt genomen. Het valt hem meteen op dat er tegenwoordig bomen staan en de huizen er anders uitzien. Om te ‘tijdreizen’ maakt Reinhard een foto van de kerk zoals die er nu uitziet. Vervolgens laat hij via een AI-app de twee foto's transformeren en lijkt het alsof je een stap terug in de tijd doet. De precieze positie is daarbij heel belangrijk. Alleen als de foto's vrijwel exact overeenkomen, kan AI ze geloofwaardig in elkaar laten overlopen zonder te hallucineren. “De twee foto's worden aan elkaar gelijmd met alle visuele informatie die er is. Er zullen geen monsters of iets dergelijks verschijnen.”

Reinhard de Jonge neemt een foto van de Sint-Dionysiuskerk in Tilburg. Daarna brengt hij de plek via AI terug naar honderd jaar geleden (foto: Omroep Brabant).