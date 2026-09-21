Lokale Veteranendag in Hilvarenbeek brengt veteranen samen

Op zaterdag 19 september kwamen veteranen in Hilvarenbeek bijeen in het gemeentehuis. Burgemeester Maarten Houben bedankte hen persoonlijk voor hun inzet.

Gevonden voor jou

De Lokale Veteranendag in Hilvarenbeek vond plaats in het gemeentehuis en stond in het teken van ontmoeting en waardering. Veteranen die zich hebben ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid, zowel binnen als buiten Nederland, konden elkaar hier ontmoeten. Burgemeester Maarten Houben sprak hen toe en bedankte hen persoonlijk.

Onder het genot van koffie en iets lekkers wisselden de veteranen ervaringen uit. Voor velen is de onderlinge band bijzonder, ook al hebben zij niet bij dezelfde dienst gediend. Deze verbondenheid werd door meerdere aanwezigen als uniek ervaren.

Regionale Veteranendag Tilburg

In Tilburg wordt op zaterdag 31 oktober de Regionale Veteranendag Hart van Brabant gehouden. Veteranen uit Hilvarenbeek en omliggende gemeenten krijgen daar opnieuw de kans elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan een speciaal programma. Meer informatie is beschikbaar via de website van de gemeente Hilvarenbeek.