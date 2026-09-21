Zes nieuwe laadpalen in Goirle

De gemeente Goirle plaatst zes nieuwe laadpalen als onderdeel van een proef. Bij deze laadpalen mogen ook auto's zonder stekker parkeren, wat normaal niet is toegestaan.

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In Goirle start een proef met zes nieuwe laadpalen waarbij de regels voor parkeren worden versoepeld. Elektrische auto's kunnen hier opladen, maar ook voertuigen zonder stekker mogen op deze plekken parkeren. Dit is anders dan bij reguliere laadpalen, waar alleen elektrische auto's tijdens het opladen mogen staan.

De laadpalen die aan de proef meedoen, zijn te herkennen aan een groen informatiebord of een tegel. Bij laadpalen met een blauw verkeersbord geldt de reguliere regel: alleen elektrische auto's die opladen mogen hier parkeren. Het doel van de proef is om te onderzoeken of laadpalen zonder gereserveerde parkeerplaatsen ook goed functioneren.

Locaties van de laadpalen

De zes laadpalen worden geplaatst op verschillende plekken in Goirle. Dit zijn De Schietspoel 3, Zonnedauw 20, Van Malsenstraat 3, Hendrik Tollensdreef 122, Hoogstraat 72 en Aagje Dekenpad 18.

De proef loopt tot en met januari 2027. Daarna zal de gemeente de resultaten bekijken. Als het experiment succesvol blijkt, blijven de laadpalen beschikbaar voor alle auto's. Ook wordt onderzocht of toekomstige laadpalen op dezelfde manier kunnen worden geplaatst.