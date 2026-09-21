Bijdrage voor veiligheid bedrijventerrein Ekkersrijt

Ekkersrijt heeft bijna 15.000 euro ontvangen van Interpolis en Rabobank. Het bedrag wordt gebruikt om de veiligheid op het bedrijventerrein verder te verbeteren.

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De cheque is overhandigd door Maarten de Haan, Christel de Beer en Louis Steijvers. Het geld maakt deel uit van een gezamenlijke aanpak om Ekkersrijt veiliger te maken. Het Keurmerk Veilig Ondernemen speelt daarin een belangrijke rol.

Op het bedrijventerrein in Son werken ondernemers samen met de gemeente Son en Breugel, de politie, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Ondernemersvereniging Ekkersrijt, Platform Veilig Ondernemen en SBBE. Binnen een werkgroep bespreken zij veiligheidsvraagstukken en maken ze afspraken over verbeteringen.

Veiligheid op Ekkersrijt

Collectieve maatregelen zoals camerabewaking en surveillance dragen bij aan een veilige omgeving. De nauwe samenwerking tussen ondernemers en veiligheidspartners zorgt voor korte lijnen en een effectieve aanpak. De nieuwe bijdrage zal deze werkwijze verder ondersteunen.

Het bedrijventerrein zet al jarenlang in op een schone, veilige en prettige werkomgeving. De steun van Interpolis en Rabobank wordt gezien als een belangrijke impuls om deze gezamenlijke inspanning voort te zetten.