Kermis Sint-Michielsgestel: wegafsluiting en aangepaste weekmarkt

Van zaterdag 26 september tot en met dinsdag 29 september is er kermis op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel. Het parkeerterrein en de rijbaan zijn afgesloten en de weekmarkt is tijdelijk verplaatst.

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De kermis op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel begint zaterdag en duurt vier dagen. De openingstijden verschillen per dag: zaterdag vanaf twee uur ’s middags, zondag vanaf één uur ’s middags en maandag en dinsdag vanaf half drie ’s middags. Alle dagen sluit de kermis om middernacht.

Voor de kermis worden het parkeerterrein en de weg rondom het Petrus Dondersplein tijdelijk afgesloten. Het parkeerterrein is niet toegankelijk vanaf dinsdag 22 september om zes uur ’s avonds tot en met woensdag 30 september om zes uur ’s avonds. De rijbaan is dicht van donderdag 24 september om zeven uur ’s ochtends tot en met woensdag 30 september.

Weekmarkt verplaatst

De weekmarkt die normaal op het Petrus Dondersplein wordt gehouden, is vanwege de kermis op vrijdag 25 september verplaatst. Je kunt de markt vinden op het Meanderplein, links naast het gemeentehuis, op de parkeerplaats.

Bezoekers van de kermis en de weekmarkt wordt aangeraden rekening te houden met de wegafsluitingen en aangepaste locaties.