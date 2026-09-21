Subsidie voor culturele projecten in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel biedt een subsidie aan voor creatieve projecten die amateurkunst zichtbaar maken en inwoners samenbrengen. Initiatieven kunnen een bijdrage van maximaal 1.500 euro aanvragen.

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Met de projectsubsidie Kunst & Cultuur wil de gemeente Sint-Michielsgestel culturele ideeën stimuleren. Het gaat om projecten zoals voorstellingen, workshops, kunstprojecten in de wijk of samenwerkingen tussen verenigingen. Inwoners kunnen hun plannen indienen om het aanbod in de gemeente te verrijken.

De subsidie is bedoeld voor verenigingen, stichtingen, culturele gezelschappen en samenwerkingsverbanden. Het kan maximaal 75 procent van de totale kosten dekken, met een maximale bijdrage van 1.500 euro per project. De gemeente zoekt naar initiatieven die vernieuwend zijn of een waardevolle aanvulling vormen op bestaande activiteiten.

Beoordeling aanvragen

De Commissie Kunst en Cultuur beoordeelt de ingediende voorstellen en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het doel is om een levendig en toegankelijk cultureel aanbod in Sint-Michielsgestel te realiseren. De subsidie biedt een kans voor inwoners om hun creatieve ideeën tot leven te brengen.

Meer informatie over de voorwaarden en het indienen van aanvragen vind je op de website van de gemeente Sint-Michielsgestel.