Wegafsluiting Burendag en NK me-moveren

Komend weekend is het Burendag en vindt het NK me-moveren plaats in Sint-Michielsgestel. In Berlicum wordt op vrijdag een weg afgesloten voor Burendag. Voor het NK in Sint-Michielsgestel blijven de deelnemers op fietspaden en rijden ze rechts op de weg.

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Het NK me-moveren wordt zaterdag 26 september gehouden in Sint-Michielsgestel. Het evenement duurt van half drie tot vier uur ’s middags en volgt een parcours door verschillende straten. De route loopt onder meer langs de Theerestraat, De Bleeke, Piet van der Lee-fietsbrug en de Ruwenbergstraat.

Deelnemers aan het NK blijven op de fietspaden of houden rechts op de weg. De straten worden niet afgesloten, waardoor het verkeer gewoon door kan rijden. Het evenement eindigt bij het gemeentehuis op het Meanderplein.

Burendag in Berlicum

Voor Burendag wordt op vrijdag 25 september een weg afgesloten in Berlicum. Het gaat om de Braakven tussen de huisnummers 23 en 35. De afsluiting duurt van vier tot acht uur ’s avonds.

Burendag en het NK me-moveren zijn onderdeel van activiteiten die dit weekend plaatsvinden in de gemeente Sint-Michielsgestel. Weggebruikers kunnen rekening houden met lichte hinder op de genoemde locaties.