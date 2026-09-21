Feestelijke start buurttuin in Kesteren

De aanleg van een buurttuin in Kesteren begint zondag officieel met een feestelijk moment. Locoburgemeester Marike de Nobel zet dan tussen twee en drie uur ’s middags de eerste schop in de grond. Hiermee wordt het startsein gegeven voor de ontwikkeling van de tuin in deze wijk van Breda.

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Op zondag 27 september wordt in de wijk Kesteren, Breda, een belangrijke stap gezet in de aanleg van een buurttuin. Locoburgemeester Marike de Nobel, verantwoordelijk voor groen, bestaanszekerheid, cultuur en inclusie, heeft de eer om de eerste schop in de grond te zetten.

De symbolische handeling vindt plaats tussen twee en drie uur ’s middags en markeert de start van het project. De buurttuin moet een groene ontmoetingsplek worden voor de bewoners van Kesteren, waar verbinding en samenkomst centraal staan.

Het initiatief past binnen de bredere visie van Breda om wijken groener en leefbaarder te maken. De aanleg van de tuin biedt niet alleen ruimte voor natuur en ontspanning, maar versterkt ook de sociale cohesie in de buurt.

Belangstellenden uit de wijk en omgeving zijn van harte welkom om dit feestelijke moment mee te maken. Het project belooft een positieve bijdrage te leveren aan de leefomgeving en het gemeenschapsgevoel in Kesteren.