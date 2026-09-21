Scooterrijder rijdt door na botsing waarbij vrouw op motor gewond raakt

Een motorrijder is maandagmiddag in Sint-Anthonis gewond geraakt bij een botsing met een scooterrijder. De scooterrijder is na het ongeluk doorgereden.

Het ongeluk gebeurde op de Dokter Verbeekstraat. De scooterrijder stak over en kwam in botsing met de motorrijder, een vrouw. Toen de motorrijder op de grond lag, zou de scooterrijder even zijn gestopt, achterom hebben gekeken en toen zijn weggereden. De politie is naar de bestuurder op zoek.

De vrouw op de motor liep bij de botsing een verwonding op aan haar hand. Ze is hiervoor in het ziekenhuis behandeld.