Alzheimer Café in Valkenswaard over vormen van dementie

Psycholoog Dana Bruekers geeft op 29 september uitleg over verschillende soorten dementie tijdens het Alzheimer Café in Valkenswaard.

Gevonden voor jou

Het Alzheimer Café in Valkenswaard/Waalre richt zich deze maand op de verschillende vormen van dementie. Dementie is een verzamelnaam voor ziekten die de hersenen aantasten. De meest bekende variant is Alzheimer, maar er bestaan ook andere soorten die leiden tot geestelijke achteruitgang.

De bijeenkomst vindt eenmalig plaats in Ontmoetingscentrum De Hijskraan aan de Seringenstraat 2 in Valkenswaard. Dit is vanwege de vakantiesluiting van de gebruikelijke locatie, Café zaal De Dommelstroom. Het programma begint om half acht ’s avonds en duurt tot ongeveer negen uur.

Gratis toegang

De zaal opent om zeven uur, en de toegang is gratis. Psycholoog Dana Bruekers zal tijdens de avond meer vertellen over de impact van verschillende vormen van dementie. Bezoekers krijgen uitleg over de gevolgen van deze ziekten en hoe ze de hersenen beïnvloeden.

Het Alzheimer Café is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dementie, zoals mantelzorgers en familieleden. Het biedt een laagdrempelige manier om kennis op te doen en ervaringen te delen.

Voor meer informatie over dementie kun je terecht op de website van Alzheimer Nederland.