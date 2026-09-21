Tweede Energiecafé in Waalre over thuisbatterijen

Vanwege grote belangstelling organiseert Vereniging Duurzaam Waalre op 28 oktober een tweede Energiecafé over thuisbatterijen in het Huis van Waalre.

Gevonden voor jou

Het eerste Energiecafé over thuisbatterijen, gehouden op 16 september, trok zo’n honderd geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er veel behoefte is aan informatie over de mogelijkheden en beperkingen van een thuisbatterij. Daarom komt er een tweede editie.

Het Energiecafé begint om zeven uur ’s avonds en is opnieuw in het Huis van Waalre. Onafhankelijke energiegidsen verzorgen een presentatie waarin zij uitleg geven over de werking van thuisbatterijen, kosten, slimme combinaties met zonnepanelen en warmtepompen, en wat wel of niet verstandig is in de praktijk. Ook is er ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de gidsen.

Wat is een thuisbatterij?

Een thuisbatterij slaat energie op, bijvoorbeeld van zonnepanelen, zodat je deze op een later moment kunt gebruiken. Of dit geschikt is, hangt af van je woning en energieverbruik. Volgens de organisatoren helpt het Energiecafé je beter te begrijpen waar je op moet letten bij het maken van deze keuze.

Het programma start met een inloop om zeven uur, gevolgd door een presentatie om kwart over zeven. Rond acht uur is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is verplicht.