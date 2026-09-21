DOE MEE!-campagne stimuleert kinderen in Waalre

De gemeente Waalre heeft de DOE MEE!-campagne gelanceerd voor basisschoolkinderen. Het initiatief richt zich op sport en cultuur, met een boekje vol activiteiten zoals dansen en kanovaren. Kinderen kunnen via hun school kennismaken met deze activiteiten. De campagne is een samenwerking tussen de gemeente en lokale aanbieders.

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Vanaf deze maand kunnen basisschoolkinderen in Waalre deelnemen aan de DOE MEE!-campagne. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met verschillende sportieve en creatieve activiteiten. De gemeente verspreidt een speciaal DOE MEE!-boekje via de scholen, waarin allerlei mogelijkheden staan, zoals badminton, muziekles en nog veel meer.

Met de campagne wil de gemeente kinderen stimuleren om hun talenten te ontdekken en nieuwe hobby’s te ontwikkelen. Het project is opgezet in samenwerking met lokale sportclubs, cultuurorganisaties en andere aanbieders. Eerdere jaren sloot de gemeente aan bij een ander programma, maar dit jaar is gekozen voor een eigen aanpak.

Hoe werkt het?

Kinderen kunnen in het DOE MEE!-boekje een activiteit uitzoeken die ze leuk vinden. Daarna nemen ze contact op met de aanbieder om een kennismakingsmoment af te spreken. Door een ingevuld strookje uit het boekje mee te nemen, kunnen ze eenvoudig deelnemen. Het proces is laagdrempelig en bedoeld om zoveel mogelijk kinderen te betrekken.

Voor gezinnen met een krappe beurs biedt het Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant financiële ondersteuning. Het fonds helpt met kosten voor lidmaatschappen, sportkleding en muziekinstrumenten. Ook volwassenen kunnen een beroep doen op een speciaal fonds via de gemeente.

De gemeente hoopt dat de campagne veel kinderen bereikt en hen helpt een blijvende hobby te vinden. Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website van de gemeente Waalre.