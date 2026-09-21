Campagne tegen mentale druk bij jongeren in regio

Een op de vier jongeren in onze regio kampt met psychische klachten. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat mentale druk bij jongeren toeneemt. De campagne 'Ik moet himmel niks' wil hen bewust maken van de noodzaak om grenzen te stellen.

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Veel jongeren in onze regio ervaren stress en prestatiedruk. Volgens de gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD heeft ruim vier op de tien jongeren last van stress en voelt 17 procent druk die van anderen komt. Daarnaast speelt de angst om iets te missen of de druk om aan verwachtingen te voldoen een grote rol.

De mentale druk is vaak subtiel en zit in alledaagse situaties. Jongeren blijven bijvoorbeeld langer op een feestje terwijl ze eigenlijk naar huis willen, geven meer geld uit dan ze kunnen missen of doen iets omdat anderen dat ook doen. In zulke momenten kan ‘ja’ zeggen makkelijker zijn dan je grenzen aangeven.

Online test geeft inzicht

Om jongeren te helpen bij het herkennen van mentale druk heeft DE STAP naar gezonder een online test ontwikkeld. Door een aantal stellingen in te vullen ontdekken jongeren hoeveel druk zij ervaren. De test biedt na afloop tips, oefeningen en verhalen die passen bij hun situatie.

Deze test is gratis en volledig anoniem. Hij is bedoeld om jongeren te ondersteunen bij het stellen van grenzen en hen te laten zien dat een 'nee' ook een optie is.

Mentale gezondheid blijft een belangrijk thema, zeker nu steeds meer jongeren aangeven hiermee te worstelen.