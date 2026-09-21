Den Bosch: hulpmiddelenfonds voor onderwijs dichtbij huis

De gemeente Den Bosch heeft een hulpmiddelenfonds van 250.000 euro opgezet. Dit fonds wordt beheerd door Mytylschool Gabriël en biedt scholen de mogelijkheid om gespecialiseerde hulpmiddelen aan te vragen. Hiermee kunnen meer leerlingen met een beperking onderwijs volgen op een school dichtbij huis. Afgelopen donderdag vond de symbolische start plaats.

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Het hulpmiddelenfonds moet praktische drempels wegnemen voor leerlingen met een beperking in Den Bosch. Scholen kunnen bijvoorbeeld een aangepaste tafel, speciale stoel of een concentratiescherm aanvragen. Het fonds richt zich op leerlingen die vanwege motorische beperkingen of langdurige ziektes baat hebben bij deze hulpmiddelen en zo beter kunnen deelnemen aan regulier onderwijs.

Voor kinderen zoals Maas (7) betekent het fonds een wereld van verschil. Hij kan dankzij een aangepaste tafel les volgen op zowel Mytylschool Gabriël als basisschool De Ontluiking. Dit soort voorzieningen worden niet altijd gedekt door bestaande regelingen, waardoor het nieuwe fonds een aanvullende oplossing biedt.

Meer kansen voor onderwijs

Het fonds ondersteunt onder meer kinderen die onderwijs combineren via een symbiosetraject. Hierbij volgen zij lessen op een reguliere school én speciaal onderwijs bij Mytylschool Gabriël. Ook leerlingen die onderwijs volgen op een zogenoemde maatjesschool, waar bijvoorbeeld een broer of zus zit, kunnen profiteren van het fonds.

De gemeente heeft ervoor gekozen om de uitvoering van het fonds bij Mytylschool Gabriël onder te brengen. Aanvragen worden beoordeeld in samenwerking met ergotherapeuten van revalidatiepartner Tolbrug, die ook adviseren over de benodigde hulpmiddelen. Het fonds blijft beschikbaar tot het budget op is.

Duurzame oplossing

Wanneer hulpmiddelen niet meer nodig zijn, worden deze teruggenomen door Mytylschool Gabriël. Ze kunnen dan opnieuw worden ingezet voor andere leerlingen, wat zorgt voor een duurzame uitleenvoorziening. Het fonds is onderdeel van een bredere aanpak om meer kinderen passend onderwijs dichtbij huis te bieden.

De gemeente Den Bosch werkt samen met onderwijs- en zorgpartners om zo veel mogelijk kinderen te laten leren en ontwikkelen op een plek die bij hen past.