Mika de Jonge mist weken door blessure

Mika de Jonge van FC Eindhoven heeft een hamstringblessure opgelopen in de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Hij zal naar verwachting vier tot zes weken niet kunnen spelen.

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De blessure van Mika de Jonge ontstond tijdens de laatste wedstrijd van FC Eindhoven tegen FC Dordrecht. De aanvallend ingestelde speler moest noodgedwongen het veld verlaten.

Volgens een eerste inschatting zal De Jonge vier tot zes weken uit de roulatie zijn. Dit betekent dat FC Eindhoven het voorlopig zonder hem moet doen in de komende wedstrijden.

Het herstelproces van De Jonge is inmiddels gestart. FC Eindhoven laat weten hem alle steun te bieden bij zijn revalidatie. Hoe snel hij weer terugkeert op het veld hangt af van het verloop van zijn herstel.

De hamstringblessure komt op een vervelend moment, omdat FC Eindhoven midden in het competitieseizoen zit. Het team zal mogelijk moeten schuiven in de opstelling om het gat op te vullen.