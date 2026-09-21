Agressie bij de tandarts en familiemoordzaak: dit gebeurde er vandaag

Tandartspraktijken in Brabant ziek steeds vaker agressieve patiënten en een vader is veroordeeld voor de dood van zijn 14-jarige zoon. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag niet mag missen.

Tandartspraktijken in Brabant krijgen steeds vaker te maken met boze en agressieve patiënten. Bij tandartspraktijk Steenbergen in Oss zijn wekelijkse dreigementen, scheldpartijen en filmende patiënten inmiddels normaal. De praktijk nam daarom vergaande maatregelen: noodknoppen, camera's en na 16.00 uur gaat de deur op slot. Beroepsvereniging KNMT herkent het beeld en lanceerde daarom samen met andere organisaties de website zorgveilig.nl om zorgverleners te helpen omgaan met onveilige situaties.

Lees hier het hele verhaal Agressie bij tandarts neemt toe: 'Personeel voelt zich onveilig'

Een 47-jarige vader uit Tilburg is door een Belgische jury schuldig bevonden aan de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen werd in de weken voor zijn dood steeds zieker, maar de bewoners van het huis in Turnhout schakelden geen medische hulp in omdat ze geloofden dat God hem zou genezen.

Jairon overleed begin januari 2022 en lag bijna twee maanden dood in zijn bed voordat de politie hem vond. Het Openbaar Ministerie eist twintig jaar cel tegen de vader, vier andere bewoners riskeren drie jaar cel.

Hier lees je het hele verhaal Vader Jairon (14) schuldig aan moord, 20 jaar cel geëist

De zon krijgt deze week behoorlijk wat ruimte in Brabant, met maandag- en dinsdagmiddag temperaturen rond de 20 graden. Woensdag zit er volgens weerman Alfred Snoek van Weerplaza wel een 'heel duidelijke dip' aan te komen, met meer wind, bewolking en af en toe regen. Ook donderdag blijft het wisselvallig, maar richting het weekend klaart het weer op en kan de temperatuur zelfs boven de 20 graden uitkomen.

Lees hier het weerbericht We krijgen midden van de week een duidelijke dip, maar de zon overheerst

Bij voetbalclub UDI'19 in Uden is het onrustig: in twee maanden tijd stapten drie bestuursleden op, waaronder de voorzitter en de penningmeester. Een extern bureau onderzoekt nu betalingen aan spelers die buiten het bestuur om zijn gedaan, mogelijk door een sponsor. Penningmeester Mark van de Meulenhof vertrok omdat hij vindt dat de financiële integriteit in het geding komt, maar kreeg binnen het bestuur onvoldoende steun voor stevige maatregelen. Een groep betrokken leden stuurde een brandbrief naar het bestuur en vraagt om transparantie.

Hier lees je hun verhaal Drie bestuursleden weg bij UDI'19, extern onderzoek naar betalingen spelers

Een renovatieruzie tussen woningstichting Land van Altena en huurders in Nieuwendijk stond maandag voor de rechter in Breda. De stichting wil dertig woningen verduurzamen, maar een groep bewoners verzet zich tegen de plannen. Volgens de woningstichting was aanvankelijk meer dan 90 procent akkoord, maar zouden twee felle tegenstanders later anderen hebben overtuigd. Huurders stellen dat ze niet genoeg informatie kregen over asbest en het stroomverbruik van het nieuwe ventilatiesysteem. De rechter doet op 5 oktober uitspraak.