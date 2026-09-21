Bergeijk Meest Fietsvriendelijke Gemeente van Brabant

Bergeijk is uitgeroepen tot Meest Fietsvriendelijke Gemeente van Brabant. De gemeente ontving de titel als erkenning voor haar inspanningen om fietsen te stimuleren. Met het programma Bergeijk Fietst zet de gemeente in op veilige fietsroutes en een echte fietscultuur. Deze aanpak heeft de afgelopen jaren steeds meer zichtbare resultaten opgeleverd.

Gevonden voor jou

Bergeijk heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Al in 2018 sprak de gemeenteraad de ambitie uit om fietsverbindingen structureel te verbeteren. Dit kreeg vorm in de Fietsambitie Bergeijk, waarbij zes belangrijke routes werden aangepakt om kernen onderling en met het stedelijk gebied beter te verbinden. Dit heeft gezorgd voor comfortabelere en veiligere fietsroutes.

Het programma Bergeijk Fietst, dat in mei dit jaar officieel werd gelanceerd, gaat nog een stap verder. Naast het verbeteren van de fietspaden richt de gemeente zich op het stimuleren van fietsgebruik. Het herkenbare beeldmerk van het programma is inmiddels zichtbaar op fietspaden, fietsstraten en bij de dorpsentrees. Ook organiseert de gemeente activiteiten zoals fietseducatie, evenementen en recreatieve routes om inwoners te inspireren vaker de fiets te pakken.

Meer dan alleen infrastructuur

Bergeijk werkt daarnaast aan regionale verbindingen, zoals de F67 – De Kempenroute. Deze doorfietsroute moet de gemeente beter verbinden met omliggende gebieden. Ook richt Bergeijk zich op bewustwording en gedrag, bijvoorbeeld door wielerrondes, promotiecampagnes en initiatieven van lokale verenigingen en ondernemers. Hierdoor wordt fietsen steeds aantrekkelijker en vanzelfsprekender.

Als werkgever geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. Medewerkers worden gestimuleerd om met de fiets naar het werk te komen, onder meer via een Fiets naar je Werk Dag en e-bike probeeracties. Hiermee wil Bergeijk niet alleen het belang van fietsen benadrukken, maar het ook zelf in de praktijk brengen.

Blijvende verandering

De titel Meest Fietsvriendelijke Gemeente van Brabant betekent niet dat het werk klaar is. Bergeijk blijft de komende jaren investeren in veilige en comfortabele fietsverbindingen en activiteiten die het fietsgebruik bevorderen. De gemeente wil dat jong en oud veilig en prettig kan fietsen en dat de fiets steeds vaker de logische keuze wordt voor dagelijkse ritten. Dit doel krijgt een structurele plek binnen het mobiliteitsbeleid.

Met deze aanpak werkt Bergeijk aan een blijvende verandering: een fietsvriendelijke gemeente waarin iedereen zich gemakkelijk en duurzaam kan verplaatsen.