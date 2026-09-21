Zeventien PSV’ers opgeroepen voor interlands

Tijdens de interlandperiode zijn zeventien spelers van PSV opgeroepen voor hun nationale elftallen. Voor Ruben van Bommel en Mauro Júnior is het de eerste keer dat ze uitkomen voor respectievelijk Oranje en Brazilië. De komende weken worden er diverse wedstrijden gespeeld, waaronder een duel van Nederland in het Philips Stadion.

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De VriendenLoterij Eredivisie ligt drie weken stil voor interlandvoetbal, en PSV levert deze periode een flink aantal spelers af aan nationale teams. Voor Ruben van Bommel en Mauro Júnior is het een bijzonder moment: zij maken hun debuut voor Oranje en Brazilië.

Het Nederlands elftal speelt in de UEFA Nations League tegen Duitsland, Griekenland en Servië. Op 4 oktober vindt een wedstrijd tegen Servië plaats in het Philips Stadion in Eindhoven. Naast Van Bommel zijn Guus Til en Lutsharel Geertruida geselecteerd.

Internationale duels

Mauro Júnior speelt met Brazilië twee oefenwedstrijden tegen Australië. Ivan Perišić vertegenwoordigt Kroatië in vier Nations League-wedstrijden tegen Tsjechië, Engeland en Spanje. Voor Servië speelt Philip Kostić eveneens tegen Nederland, Griekenland en Duitsland.

Sergiñio Dest komt uit voor de Verenigde Staten in oefenwedstrijden tegen Peru, Chili, Mexico en Canada. Armando Obispo speelt met Curaçao kwalificatiewedstrijden voor het Afrikaans kampioenschap tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago.

Jeugd en andere teams

Fabian Merién speelt met Nederland O19 tijdens de EK-kwalificatie tegen België, Portugal en Oostenrijk. Noah Fernandez en Yarek Gąsiorowski vertegenwoordigen België en Spanje O21 in de groepsfase van de EK-kwalificatie. Tegenstanders zijn onder andere Wit-Rusland, Denemarken en Finland.

Ook andere PSV’ers spelen in hun nationale teams. Kodai Sano is geselecteerd voor Japan, Dennis Man voor Roemenië en Matěj Kovář voor Tsjechië. Ayonia Santos komt uit voor Kaapverdië in kwalificatiewedstrijden tegen Mali en Rwanda.