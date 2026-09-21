Auto brandt volledig uit op A73 bij Overloon

Een auto is maandagavond op de A73 bij Overloon in brand gevlogen. De weg werd afgesloten en dat zorgde voor een lange file richting Venray.

De brand brak rond kwart over zes uit. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer van Vierlingsbeek en de brandweer uit Venray.

Van de auto bleef niets over. Nadat de brand was geblust, begon het accupakket nog te borrelen. Daarom werd het bergen even uitgesteld.

Vanaf het moment dat de auto vlam vatte tot het einde van de bluswerkzaamheden was de weg afgesloten. Dit zorgde voor een lange file richting Venray. Nadat de auto geblust was, werd één rijstrook weer opengesteld, waardoor de vertraging langzaam afnam.