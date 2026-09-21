Jong kind valt uit bed in Efteling-vakantiepark en moet naar ziekenhuis

Op vakantiepark Bosrijk in de Efteling is maandagavond een jong kindje gewond geraakt nadat het uit bed was gevallen. Het kind was na het ongeluk niet bij kennis, maar kwam in de ambulance wel weer bij.

Het ongeluk gebeurde iets voor zeven uur 's avonds. De politie kwam met twee auto's naar het park in Kaatsheuvel toe om hulp te verlenen en de situatie in goede banen te leiden.

Volgens een woordvoerder van de Efteling gaat het om een jong kind, maar van welke leeftijd precies is niet duidelijk. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Of het kind bijvoorbeeld in een stapelbed lag, weet de woordvoerder niet.

Hij geeft aan dat andere gasten weinig van de situatie meegekregen hebben. "Andere gasten zullen alleen hebben gezien dat er politie en ambulance was, maar die waren vrij snel weer weg. Dit zijn vervelende dingen, zeker als het om een jong kind gaat. Maar het beste nieuws was dat het kind in ieder geval aanspreekbaar was."

Na de val is het kindje door ambulancepersoneel nagekeken. De ambulance is vervolgens met spoed richting een ziekenhuis in Tilburg gereden.