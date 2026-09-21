Themabijeenkomst verduurzaming monumenten in Helmond

Op dinsdag 13 oktober organiseert EnergieHuis Slim Wonen een bijeenkomst in Helmond over het verduurzamen van monumenten. Monumenteigenaren krijgen praktische informatie en tips om onderhoud te combineren met energiebesparende maatregelen.

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Het verduurzamen van een monument vraagt om een andere aanpak dan bij een gewone woning. Bij monumenten moet rekening worden gehouden met de historische waarde, bouwstijl en gebruikte materialen. Toch zijn er veel mogelijkheden, zoals het aanpakken van daken, kozijnen en schilderwerk, in combinatie met energiebesparende maatregelen.

Tijdens de bijeenkomst wordt er uitleg gegeven over de regels rondom energie en verduurzaming, zoals de energielabelplicht en de benodigde vergunningen. Monumenteigenaren krijgen het advies om een verbeterplan te maken en stap voor stap maatregelen te nemen. Ook zijn er subsidies en leningen beschikbaar om hen te ondersteunen.

Praktische informatie

De themabijeenkomst vindt plaats in de aula van het Jan van Brabant College aan de Molenstraat in Helmond. Dit voormalig kerkgebouw is zelf ook een monument. De inloop start om zeven uur ’s avonds, en om half acht begint het programma. Na afloop is er een informatiemarkt waar deskundigen en gemeenten klaarstaan om vragen te beantwoorden.

De avond is gratis toegankelijk en wordt georganiseerd door EnergieHuis Slim Wonen, het energieloket van Helmond en omliggende gemeenten, in samenwerking met Monumentenwacht Brabant. Monumenteigenaren uit de regio delen hun ervaringen en keuzes, zodat bezoekers inspiratie kunnen opdoen voor hun eigen situatie.

De bijeenkomst maakt deel uit van de Week van het Onderhoud en biedt een unieke kans om meer te leren over duurzaam onderhoud van monumenten.