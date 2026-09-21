Documentaire over dementie in Heeze-Leende

In Heeze-Leende wordt op woensdag 7 oktober de documentaire Mama is een Portret vertoond. Filmmaker Josefien van Kooten gaat daarna met het publiek in gesprek over dementie en mantelzorg. De bijeenkomst is onderdeel van het programma Geheugenhuis van de bibliotheek.

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Op woensdag 7 oktober 2026 staat in Heeze-Leende de documentaire Mama is een Portret centraal. De film, gemaakt door Josefien van Kooten, legt de impact van dementie op de relatie tussen moeder en dochter vast. Van Kooten ontdekte dat haar moeder Alzheimer heeft en besloot hun veranderende band te documenteren.

In de film wordt duidelijk hoe woorden en herinneringen langzaam verdwijnen en hoe de rollen tussen moeder en dochter verschuiven. De dochter wordt steeds meer mantelzorger, terwijl haar moeder haar grip op het verleden verliest. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe momenten van nabijheid, waarin Van Kooten een andere kant van haar moeder leert kennen: vrijer en uitgesprokener dan voorheen.

Gesprek na afloop

Na de vertoning van de documentaire gaat Josefien van Kooten met het publiek in gesprek. Hierbij is ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen over onderwerpen als mantelzorg, verbondenheid en de veranderingen door dementie. Lokale zorgprofessionals zijn aanwezig om praktische vragen te beantwoorden.

De bijeenkomst is onderdeel van het Geheugenhuis, een programma van de bibliotheek dat aandacht besteedt aan dementie en het geheugen. Het doel is een samenleving waarin mensen met dementie zo goed mogelijk kunnen blijven meedoen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 oktober van twee tot half vijf ’s middags.