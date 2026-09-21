Huisdieren op bezoek bij patiënten van het ETZ: 'Verlicht de stress'

Honden, katten en zelfs paarden kunnen sinds maandag op bezoek bij patiënten van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Daar werd maandag de nieuwe Huisdierentuin officieel geopend. In deze tuin krijgen patiënten de mogelijkheid om tijdens hun opname in het ziekenhuis hun eigen huisdier te ontmoeten en te knuffelen. "Het verlicht even de stress."





Het idee ontstond vanuit de behoefte van patiënten. “Wij merken dat voor patiënten huisdieren ontzettend belangrijk zijn en dat ze bij een langdurige ziekenhuisopname heel erg missen”, vertelt geriater dokter Sarah Robben bij Omroep Tilburg . “We krijgen heel vaak de vraag: ‘Kan toch mijn huisdier op bezoek komen?’ Dus wij vinden het fijn dat we het op deze manier kunnen realiseren.”

Even weg uit het ziekenhuis

Volgens Lonneke van Vugt, hemato-oncologieverpleegkundige en verpleegkundige complementaire zorg, kan het contact met een huisdier veel betekenen voor patiënten. “Voor heel veel mensen is het huisdier eigenlijk een eigen kind, echt familie. Je mist natuurlijk je familie als je in een onzekere situatie zit, zoals een opname in het ziekenhuis. Dus als je dan kan knuffelen met je huisdier, verlicht dat gewoon echt even de stress die iemand ervaart door de opname", meent Van Vugt."

Bezoek plannen

Een bezoek wordt vooraf via een verpleegkundige gepland. Een familielid brengt het huisdier naar het ziekenhuis en de patiënt gaat vanuit het ziekenhuis naar de Huisdierentuin. Ook minder mobiele patiënten kunnen gebruikmaken van de speciale tuin.

Er gelden wel voorwaarden voor de dieren. Zo zijn ratten niet toegestaan en gelden voor sommige vogels beperkingen. Dieren moeten gezond zijn, geen bepaalde infecties hebben en goed gevaccineerd zijn. “Maar verder kan ook een paard hier prima komen”, vertelt Robben.