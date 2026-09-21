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Arrestatieteam valt woning binnen in Etten-Leur, straten tijdlang afgezet

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

Een arrestatieteam is maandagavond een woning binnengevallen in Etten-Leur. Verschillende straten in de wijk werden afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens omstanders was de politie al om zeven uur 's avonds aanwezig. Er zou een ruzie zijn geweest. Twee uur later, rond kwart over negen, kwam het arrestatieteam aan. 

De agenten droege zware, kogelwerende vesten. Zij vielen een woning in de Cellostraat binnen. Daar bleek niemand thuis, waarna het arrestatieteam weer vertrok. De afzetting in de omliggende straten werd daarna ook deels opgeheven. 

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

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