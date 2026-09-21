Themabijeenkomst over monumenten in Helmond

Op dinsdag 13 oktober wordt in Helmond een gratis bijeenkomst gehouden over het onderhouden en verduurzamen van monumenten. Deskundigen geven praktische informatie en er is een informatiemarkt.

Gevonden voor jou

Monumenteigenaren die hun pand willen onderhouden en tegelijkertijd energiezuiniger willen maken, kunnen terecht bij een speciale bijeenkomst in Helmond. Op dinsdag 13 oktober delen EnergieHuis Slim Wonen, gemeente Helmond en Monumentenwacht Brabant hun kennis over onderhoud, verduurzaming, vergunningen, subsidies en de energielabelplicht voor monumenten.

De avond begint om zeven uur met een inloop in de aula van het Jan van Brabant College. Het programma zelf start om half acht. Tijdens de bijeenkomst vertelt een monumenteigenaar uit Laarbeek over zijn persoonlijke ervaringen met verduurzaming en onderhoud.

Informatiemarkt en deskundigen

Na afloop van de themabijeenkomst is er een informatiemarkt. Bezoekers kunnen daar vragen stellen aan deskundigen over de onderwerpen die zijn besproken. De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig.