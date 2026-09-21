Bladkorven in Asten, Heusden en Ommel vanaf oktober

Volgende week worden bladkorven geplaatst in Asten, Heusden en Ommel. Ze blijven staan van begin oktober tot eind december en zijn bedoeld voor bladafval. De korven worden wekelijks geleegd.

Gevonden voor jou

Zoals elk jaar plaatst de gemeente bladkorven in de bebouwde kom van Asten, Heusden en Ommel. De korven zijn alleen bedoeld voor bladafval en mogen niet worden gebruikt voor ander tuinafval. Als een korf vol is, kan het bladafval naast de korf gelegd worden.

De bladkorven blijven staan van begin oktober tot eind december en worden wekelijks geleegd. Bladafval kan ook gratis worden ingeleverd bij de milieustraat. Hiervoor is een milieupas nodig.

Milieustraat tijdelijk gesloten

De milieustraat in Someren is momenteel gesloten vanwege werkzaamheden. Tot en met zaterdag 31 oktober 2026 kunnen inwoners hun bladafval gratis aanbieden bij de milieustraat in Deurne. Vanaf maandag 2 november 2026 is de milieustraat in Someren weer open, maar alleen op afspraak. Ander tuinafval of blad gemengd met tuinafval kan tegen betaling worden ingeleverd.

Melding over een korf

Heb je een kapotte of omgevallen bladkorf gezien, of wil je een korf aanvragen of verplaatsen? Dit kan via de BuitenBeter-app of telefonisch via (0493) 671 212. Meer informatie vind je op de pagina over bladkorven op de website van de gemeente.