Inwoners Asten kunnen isolatievergoeding tot 1.800 euro krijgen

Inwoners van Asten kunnen tot 1.800 euro vergoeding krijgen voor woningisolatie. Ook is gratis advies beschikbaar. De gemeente wil hiermee energieverbruik en wooncomfort verbeteren.

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Bewoners van de gemeente Asten kunnen aanspraak maken op een vergoeding van maximaal 1.800 euro voor het isoleren van hun woning. Daarnaast biedt de gemeente gratis advies aan huis via een onafhankelijke adviseur. Het doel van deze regeling is om woningen energiezuiniger te maken en het wooncomfort te verhogen.

Voordelen van isolatie

Een goed geïsoleerd huis heeft veel voordelen. Zo helpt het om de energierekening te verlagen, blijft het in de winter warmer en in de zomer koeler. Ook vermindert isolatie tocht en maakt het de woning comfortabeler.

De regeling is bedoeld voor woningen met energielabel D, E, F of G, een maximale WOZ-waarde van 477.000 euro en gebouwd vóór 1992. Bewoners kunnen via de website van Duurzaam Bouwloket controleren of hun woning voldoet aan de voorwaarden.

Zelf kiezen voor uitvoering

Huiseigenaren hebben de keuze om de isolatie zelf uit te voeren, een eigen bedrijf in te schakelen of gebruik te maken van een isolatiebedrijf via Duurzaam Bouwloket. Wie kiest voor het laatste hoeft minder te regelen, omdat de vergoeding dan rechtstreeks aan het bedrijf wordt betaald. Alleen een eventuele eigen bijdrage moet nog worden voldaan.

Naast de vergoeding is er ook de mogelijkheid om een gratis huisbezoek aan te vragen. Een adviseur van Duurzaam Bouwloket bekijkt de woning en geeft persoonlijk advies over de beste isolatiemaatregelen.

Webinar en misleidende informatie

Op 17 november 2026 organiseert Duurzaam Bouwloket een webinar over woningisolatie. Hier kunnen geïnteresseerden meer te weten komen over de mogelijkheden en de vergoeding. De gemeente waarschuwt echter voor misleidende informatie van bedrijven over isolatievergoedingen en raadt aan om officiële bronnen te raadplegen.