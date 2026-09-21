FC Tilburg VR1 speelt gelijk tegen RKHBS in seizoenstart

FC Tilburg VR1 heeft haar seizoen geopend met een 1-1 gelijkspel tegen RKHBS. De uitwedstrijd stond in het teken van een defensief sterke wedstrijd, waarin FC Tilburg lange tijd uitzicht had op een overwinning. Een strafschop in de 70e minuut zorgde uiteindelijk voor een puntendeling. Ondanks het gelijke spel kijkt de ploeg positief terug op haar seizoenstart.

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De wedstrijd begon met een solide optreden van FC Tilburg. Vanaf het eerste fluitsignaal liet de ploeg zien goed voorbereid te zijn. Door compact te spelen en regelmatig het initiatief te pakken, controleerden de Tilburgse vrouwen grote delen van de wedstrijd. Hoewel er in de eerste helft weinig kansen waren, had FC Tilburg het meeste balbezit en stond de defensie stevig.

Na rust bleef FC Tilburg druk zetten en werd het geduld beloond. In de 62e minuut wist Emre Segers de score te openen na een mooie aanval. De voorsprong gaf de ploeg vertrouwen, waardoor het spel verzorgd bleef en de defensie solide overeind bleef. RKHBS wist nauwelijks gevaarlijk te worden, ondanks hun aanvallende intenties.

Strafschop draait wedstrijd

Net toen FC Tilburg op weg leek naar een overwinning, keerde het tij. In de 70e minuut kreeg RKHBS een strafschop toegewezen door de scheidsrechter. Deze werd benut, waardoor de stand gelijk werd getrokken: 1-1. Ondanks dit tegenvallende moment hield FC Tilburg stand en gaf het in het laatste deel van de wedstrijd nauwelijks kansen weg.

Beide ploegen probeerden nog een winnende treffer te maken, maar slaagden daar niet in. FC Tilburg bleef verzorgd voetballen en toonde veerkracht, maar kon het verschil niet meer maken. Aan de andere kant hield de defensie de deur gesloten, waardoor de wedstrijd eindigde in een puntendeling.

Ondanks het gemiste uitzicht op een overwinning, kijkt FC Tilburg VR1 positief terug op haar seizoenstart. De ploeg liet zien goed georganiseerd te spelen, met discipline en strijdlust. Met dit resultaat en de getoonde kwaliteit kan de ploeg met vertrouwen vooruitkijken naar de komende wedstrijden in de hoofdklasse.