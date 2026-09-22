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250 kilometer per uur op de N65, auto crasht bij McDonald's en vat vlam

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Een snelle Volkswagen Golf is maandagnacht rond vier uur gecrasht in de McDrive van de McDonald’s langs de N65 bij Udenhout. Dit gebeurde na een achtervolging door de politie. Volgens de achtervolgende agenten liep de snelheid op tot zo'n 250 kilometer per uur.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vanwege de hoge snelheid hielden de agenten enige afstand tijdens de achtervolging. De bestuurder van de Volkswagen verliet uiteindelijk de N65 en crashte op het parkeerterrein van de McDonald’s, in de McDrive. Kort na de crash vloog de auto in brand.

De drie inzittenden sloegen na de crash op de vlucht en renden een naastgelegen weiland in. De politie zocht met tientallen eenheden en diverse honden naar hen. Twee van de drie verdachten zijn inmiddels aangehouden.

Een politiehelikopter werd ingezet om vanuit de lucht naar de derde verdachte te zoeken. De brandweer kwam om de brandende Volkswagen te blussen.

De achtervolging begon in Eindhoven. Waarom de politie achtervolging startte, is nog niet bekendgemaakt. 

  • Kort na de crash vatte de achtervolgde Volkswagen vlam (foto: Persbureau Heitink).
    Kort na de crash vatte de achtervolgde Volkswagen vlam (foto: Persbureau Heitink).
  • Twee van de drie verdachten konden worden aangehouden (foto: Persbureau Heitink).
  • De politieachtervolging begon in Eindhoven, waarom is nog niet bekendgemaakt (foto: Persbureau Heitink).

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